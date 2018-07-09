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МВД Крыма начало проверку после ДТП с тремя погибшими и тремя пострадавшими
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МВД Крыма начало проверку после ДТП с тремя погибшими и тремя пострадавшими 

ТАСС 15 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Республики Крым начало проверку по факту крупного ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребенок и пострадали еще трое, сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы республиканского МВД Ольга Кондрашова.
Она отметила, что ДТП с участием шести транспортных средств произошло в воскресенье около 22:00 мск на границе Красногвардейского и Симферопольского районов у села Новоандреевка на трассе Симферополь — Джанкой.
"В настоящее время сотрудники УБИГДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Сотрудниками полиции предпринимаются все меры для обеспечения безопасного движения автотранспорта в районе ДТП. По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства", — сказала руководитель пресс-службы.
По предварительной информации, отметила Кондрашова, аварийную ситуацию на дороге создал водитель мотоцикла, нарушивший правила дорожного движения.
Пострадавшие в ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла доставлены в 6-ю городскую больницу скорой помощи Симферополя.
Ранее Главное управление МЧС по региону сообщало, что в ликвидации последствий аварии задействованы 20 человек и восемь единиц техники.
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