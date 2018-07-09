МВД Крыма начало проверку после ДТП с тремя погибшими и тремя пострадавшими

Ольга Кондрашова. СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. / ТАСС /. Министерство внутренних дел Республики Крым начало проверку по факту крупного ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребенок и пострадали еще трое, сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы республиканского МВД

Она отметила, что ДТП с участием шести транспортных средств произошло в воскресенье около 22:00 мск на границе Красногвардейского и Симферопольского районов у села Новоандреевка на трассе Симферополь — Джанкой.

"В настоящее время сотрудники УБИГДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Сотрудниками полиции предпринимаются все меры для обеспечения безопасного движения автотранспорта в районе ДТП. По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства", — сказала руководитель пресс-службы.

По предварительной информации, отметила Кондрашова, аварийную ситуацию на дороге создал водитель мотоцикла, нарушивший правила дорожного движения.

Пострадавшие в ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла доставлены в 6-ю городскую больницу скорой помощи Симферополя.