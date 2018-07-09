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«Пассажир остался без зубов»: на Уралмаше ВАЗ врезался в забор
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«Пассажир остался без зубов»: на Уралмаше ВАЗ врезался в забор 

e1.ru 14 часов назад
Фото: e1.ru
Поздним вечером 8 июля на Уралмаше произошло ДТП, в котором пострадал человек. Авария случилась на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Победы. По словам очевидцев, водитель ВАЗа врезался в забор.
— Пассажир остался без зубов, — добавили очевидцы.
На место аварии приезжала скорая. Пострадавшему 22-летнему парню потребовалась госпитализация. Его с черепно-мозговой травмой увезли в больницу № 23.
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