«Пассажир остался без зубов»: на Уралмаше ВАЗ врезался в забор

Поздним вечером 8 июля на Уралмаше произошло ДТП, в котором пострадал человек. Авария случилась на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Победы. По словам очевидцев, водитель ВАЗа врезался в забор.

— Пассажир остался без зубов, — добавили очевидцы.

На место аварии приезжала скорая. Пострадавшему 22-летнему парню потребовалась госпитализация. Его с черепно-мозговой травмой увезли в больницу № 23.

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