Неравнодушные жители Владивостока, спасая котенка, сообщили данные автомобиля без сигнализации

Во Владивостоке неравнодушные местные жители в желании спасти котенка из-под капота иномарки выдали марку, госномер и место расположения автомобиля без системы сигнализации, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dpskontrol_125rus. Они попросили водителя автомобиля выйти с ними на связь.

Любители животных рассказали, что двоих котят достали благополучно, а третий от испуга забился еще дальше. Более двух часов ушло на то, чтобы спасти и его. Однако теперь многие активные подписчики сообщества знают, где искать иномарку без сигнализации.