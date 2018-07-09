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Неравнодушные жители Владивостока, спасая котенка, сообщили данные автомобиля без сигнализации
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Неравнодушные жители Владивостока, спасая котенка, сообщили данные автомобиля без сигнализации 

Primpress 13 часов назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке неравнодушные местные жители в желании спасти котенка из-под капота иномарки выдали марку, госномер и место расположения автомобиля без системы сигнализации, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dpskontrol_125rus. Они попросили водителя автомобиля выйти с ними на связь.
Любители животных рассказали, что двоих котят достали благополучно, а третий от испуга забился еще дальше. Более двух часов ушло на то, чтобы спасти и его. Однако теперь многие активные подписчики сообщества знают, где искать иномарку без сигнализации.
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