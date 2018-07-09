Грузовик вылетел с трассы и врезался в столб в Южно‐Сахалинске 

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика произошло на окраине Южно-Сахалинска утром 9 июля. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру».
ДТП случилось в районе Птицефабрики. Небольшая грузовая машина ехала по дороге на улице Ленина и вылетела в кювет. Автомобиль столкнулся с бетонным столбом рекламного баннера и остановился.
Грузовик эвакуировали с места происшествия. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. О причинах ДТП на данный момент не известно.
Серьезное ДТП случилось днем в воскресенье на острове Русский в Приморском крае. Водитель за рулем автомобиля Suzuki Jimny потерял управление и вылетел в кювет. Машина перевернулась на крышу.