ДТП на дорожном кольце Владивостока затруднило движение

Авария с участием маршрутки и легковушки произошла утром 9 июля во Владивостоке. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу dpskontrol_125rus в социальной сети Instagram.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на дорожном кольце около остановки Бухта Тихая. Маршрутное такси № 27 и универсал поворачивали на улицу Добровольского с Сахалинской улицы и не рассчитали расстояние. В результате транспортные средства столкнулись.

Авария осложнила движение транспорта вокруг кольца и на части дороги от дорожного кольца в сторону остановки Детская Поликлиника. Машины двигаются со скоростью 10 километров в час.

О пострадавших в ДТП не сообщается.

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