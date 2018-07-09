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ДТП на дорожном кольце Владивостока затруднило движение
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ДТП на дорожном кольце Владивостока затруднило движение 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Авария с участием маршрутки и легковушки произошла утром 9 июля во Владивостоке. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу dpskontrol_125rus в социальной сети Instagram.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на дорожном кольце около остановки Бухта Тихая. Маршрутное такси № 27 и универсал поворачивали на улицу Добровольского с Сахалинской улицы и не рассчитали расстояние. В результате транспортные средства столкнулись.
Авария осложнила движение транспорта вокруг кольца и на части дороги от дорожного кольца в сторону остановки Детская Поликлиника. Машины двигаются со скоростью 10 километров в час.
О пострадавших в ДТП не сообщается.
Уличный гонщик из Владивостока 18 июня сбил в Санкт‐Петербурге заслуженную балерину РСФСР Ольгу Искандерову. Старейший педагог Мариинского театра скончалась.
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