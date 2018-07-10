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Пассажирский автобус въехал в большегруз во Владивостоке
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Пассажирский автобус въехал в большегруз во Владивостоке 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Пассажирский автобус наехал на прицеп большегруза утром 10 июля во Владивостоке. На месте аварии затруднено движение. Об этом сообщило агентство Deita.ru.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на объездной трассе в столице Приморья. Пассажирский автобус ехал в сторону Приморского океанариума. Возле поворота на Катерную улицу он наехал на прицеп транспортного средства, перевозившего балки. Автобус нанизался на них.
На данный момент о пострадавших в ДТП не сообщается. В районе аварии образовалась большая пробка.
Тело 25‐летнего индийца пропорол полутораметровый металлический прут, когда тот ехал со свадьбы. Несмотря на повреждения, мужчина остался жив.
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