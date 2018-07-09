Микроавтобус перевернулся в попытке скрыться от полиции в Сахалинской области 

Дорожно‐транспортное происшествие с участием микроавтобуса произошло в городе Корсакове Сахалинской области. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
Микроавтобус Toyota Hiace попал в аварию на Вокзальной улице в Корсакове. Транспортное средство перевернулось на крышу посреди трассы.
Сообщается, что водитель микроа
тобуса пытался скрыться от полиции, которая его преследовала.
В настоящий момент о пострадавших не сообщается.
Дорожно‐транспортное происшествие с участием грузовика произошло на окраине Южно‐Сахалинска утром 9 июля. Автомобиль ехал по дороге на улице Ленина, вылетел в кювет, столкнулся с бетонным столбом рекламного баннера и остановился.