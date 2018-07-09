Ещё
Микроавтобус перевернулся в попытке скрыться от полиции в Сахалинской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Микроавтобус перевернулся в попытке скрыться от полиции в Сахалинской области 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Дорожно‐транспортное происшествие с участием микроавтобуса произошло в городе Корсакове Сахалинской области. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
Микроавтобус Toyota Hiace попал в аварию на Вокзальной улице в Корсакове. Транспортное средство перевернулось на крышу посреди трассы.
Сообщается, что водитель микроа
тобуса пытался скрыться от полиции, которая его преследовала.
В настоящий момент о пострадавших не сообщается.
Дорожно‐транспортное происшествие с участием грузовика произошло на окраине Южно‐Сахалинска утром 9 июля. Автомобиль ехал по дороге на улице Ленина, вылетел в кювет, столкнулся с бетонным столбом рекламного баннера и остановился.
360tv.ru: последние новости
Авария с участием трактора покалечила российских туристов в Турции Два человека погибли в аварии под Орлом Вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД. Фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение