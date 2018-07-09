Микроавтобус перевернулся в попытке скрыться от полиции в Сахалинской области

Дорожно‐транспортное происшествие с участием микроавтобуса произошло в городе Корсакове Сахалинской области. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

Микроавтобус Toyota Hiace попал в аварию на Вокзальной улице в Корсакове. Транспортное средство перевернулось на крышу посреди трассы.

Сообщается, что водитель микроа

тобуса пытался скрыться от полиции, которая его преследовала.

В настоящий момент о пострадавших не сообщается.

Дорожно‐транспортное происшествие с участием грузовика произошло на окраине Южно‐Сахалинска утром 9 июля. Автомобиль ехал по дороге на улице Ленина, вылетел в кювет, столкнулся с бетонным столбом рекламного баннера и остановился.