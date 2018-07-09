Легковушка снесла леера и вылетела на тротуар во Владивостоке

Дорожно‐транспортное происшествие случилось 9 июля в районе Фуникулера во Владивостоке. Об этом сообщило РИА VladNews.

Мужчина за рулем легковушки ехал в сторону Фуникулера по улице Гоголя. Свидетели аварии сообщили, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в леерное ограждение. В результате машина вылетела на тротуар.

Легковушка получила значительные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место аварии. О пострадавших на данный момент не сообщается.

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