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Легковушка снесла леера и вылетела на тротуар во Владивостоке
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Легковушка снесла леера и вылетела на тротуар во Владивостоке 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Дорожно‐транспортное происшествие случилось 9 июля в районе Фуникулера во Владивостоке. Об этом сообщило РИА VladNews.
Мужчина за рулем легковушки ехал в сторону Фуникулера по улице Гоголя. Свидетели аварии сообщили, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в леерное ограждение. В результате машина вылетела на тротуар.
Легковушка получила значительные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место аварии. О пострадавших на данный момент не сообщается.
В Красноярске произошла авария. Там нелегал сбил мотоциклиста. Байкера увезли на скорой помощи в реанимацию.
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