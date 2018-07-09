На улице Пархоменко перекрыли движение — теперь все ездят по дворам

Днём 7 июля коммунальщики перекопали улицу Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска — из-за этого автомобили и общественный транспорт стали объезжать раскопанную улицу по дворам жилых домов.

Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ольга, сейчас выезд с Троллейного жилмассива затруднён. Многие машины не могут разъехаться в узких дворах.

«Очень весело: грузовые машины, общественный транспорт легковые — всё это едет через дворы. Тут же дети играют. Сейчас вот автобус № 43 проехал мимо. Все припаркованные автомобили оказались заблокированы. Машины разъехаться не могу, проезды узкие» — рассказала девушка.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что на время перекрытия улицы Пархоменко схема движения автобусов и маршруток изменится. Так, согласно информации мэрии, автобусы № 5, 12, 35, 43, 60 и маршрутные такси № 54, 63 от остановки «Улица Пархоменко» должны ехать по Пархоменко с правым поворотом на улицу Пермскую, затем на Демьяновскую, Широкую и далее по своим маршрутам. По такой же схеме они должны курсировать в обратном направлении. В мэрии также сообщили, что улицу Пархоменко перекрыли до 6:00 16 июля.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии чтобы узнать, будет ли урегулировано движение автомобилей и общественного транспорта во дворах жилых домов.

Помимо этого, на левом берегу остаётся закрытой улица Котовского — по планам после двух месяцев ремонта её должны открыть в конце этой недели.