Больше часа ждали скорую пострадавшие в ДТП под Новосибирском

ДТП на трассе в Новосибирской областью унесло жизнь мужчины.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла на дороге между Колыванью и селом Скала. По невыясненной пока причине автомобиль слетел с трассы и перевернулся. В легковушке находились 4 человека. Один из них погиб на месте, троих увезли в больницу. «Все они были пьяны, — утверждает очевидец, который помогал пострадавшим. — „Скорая помощь“ ехала к месту ДТП 1 час 40 минут! Это ужас, люди лежали и кричали от боли. Поехал встречать скорую, а они говорят, что у них один фельдшер дежурит ночью на весь Колыванский район», — возмущенно делится подробностями очевидец в социальных сетях.