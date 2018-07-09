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Больше часа ждали скорую пострадавшие в ДТП под Новосибирском
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Больше часа ждали скорую пострадавшие в ДТП под Новосибирском 

АиФ-Новосибирск 11 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
ДТП на трассе в Новосибирской областью унесло жизнь мужчины.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла на дороге между Колыванью и селом Скала. По невыясненной пока причине автомобиль слетел с трассы и перевернулся. В легковушке находились 4 человека. Один из них погиб на месте, троих увезли в больницу. «Все они были пьяны, — утверждает очевидец, который помогал пострадавшим. — „Скорая помощь“ ехала к месту ДТП 1 час 40 минут! Это ужас, люди лежали и кричали от боли. Поехал встречать скорую, а они говорят, что у них один фельдшер дежурит ночью на весь Колыванский район», — возмущенно делится подробностями очевидец в социальных сетях.
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