Владелец сети «Крестьянский двор» с семьей на трассе въехал в фуру

Алексей Глазачев сейчас находится в больнице, однако все остальные члены семьи отделались испугом. Об аварии на трассе Омск-Новосибирск владелец сети магазинов «Крестьянский двор» Алексей Глазачев рассказал в своем Instagram.

ДТП произошло вчера, 8 июля. Автомобиль вынесло на встречную полосу, в машине находился бизнесмен, его жена и дети. Никто из его близких не пострадал, но сам Глазачев получил перелом ноги и массовое поражение осколками.

— Хочу сказать большое спасибо всем проезжающим, кто не бросил нас на трассе (а это почти все!) и предлагали самую разную помощь. Спасибо врачам в Чанах, которые собрали мне ногу! Всем хочу сказать — правила дорожного движения пишутся кровью. Теперь я знаю это точно. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах! — написал предприниматель.