Водителя осудили за нападение на полицейских в Приморье 

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор водителю, который в пьяном состоянии напал на сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила прокуратура Приморского каря.
Установлено, что в мае этого года мужчина ехал пьяным за рулем автомобиля. Полицейские попросили его выйти из машины и предъявить документы, однако водитель отказался. Вместо этого он продолжил движение.
В результате обвиняемый наехал на одного сотрудника ГИБДД, а второго зажал между своим и служебным автомобилями. Полицейскому пришлось забраться на крышу транспортного средства нарушителя, чтобы избежать травм. Нетрезвый водитель ускорился, и сотрудник упал на дорогу. Оба полицейских получили травмы. Злоумышленника задержали и лишили водительских прав.
На данный момент мужчину признали виновным в нападении на представителей власти. Суд назначил ему два месяца заключения в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.