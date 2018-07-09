Водителя осудили за нападение на полицейских в Приморье

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор водителю, который в пьяном состоянии напал на сотрудников ГИБДД . Об этом сообщила прокуратура Приморского каря.

Установлено, что в мае этого года мужчина ехал пьяным за рулем автомобиля. Полицейские попросили его выйти из машины и предъявить документы, однако водитель отказался. Вместо этого он продолжил движение.

В результате обвиняемый наехал на одного сотрудника ГИБДД, а второго зажал между своим и служебным автомобилями. Полицейскому пришлось забраться на крышу транспортного средства нарушителя, чтобы избежать травм. Нетрезвый водитель ускорился, и сотрудник упал на дорогу. Оба полицейских получили травмы. Злоумышленника задержали и лишили водительских прав.

На данный момент мужчину признали виновным в нападении на представителей власти. Суд назначил ему два месяца заключения в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.