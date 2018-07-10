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Житель Омска получил мягкий приговор за смертельное ДТП
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Житель Омска получил мягкий приговор за смертельное ДТП 

Дни.ру 5 часов назад
Омский районный суд признал виновным 22-летнего жителя города в аварии, в которой погибли два человека. Как сообщает gorod55.ru, ночью 10 декабря 2017 года водитель легковушки на трассе Троицкое-Чукреевка потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где и столкнулся столкнулась с грузовой машиной.
В результате аварии пассажиры легкового автомобиля — 48-летний мужчина и 50-летняя женщина — погибли на месте. Виновник аварии получил три года и шесть месяцев колонии-поселения. Также ему предстоит выплатить 2 миллиона рублей родственникам погибших.
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