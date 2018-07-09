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В Приморье вынесли приговор водителю за нападение на сотрудников ГИБДД
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В Приморье вынесли приговор водителю за нападение на сотрудников ГИБДД 

RT на русском 18 часов назад
Фото: Vladnews.ru
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор водителю за нападение на сотрудников ГИБДД, сообщает телеканал «360» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Как установлено, в мае 2018 года обвиняемый управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские попросили его выйти из машины и предъявить документы, но водитель отказался и продолжил движение.
В результате он совершил наезд на одного сотрудника ГИБДД, второго зажал между своим и служебным автомобилями. Оба полицейских получили травмы.
Водителя признали виновным. Суд назначил ему два месяца заключения в колонии-поселении. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.
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