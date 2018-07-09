Во Владивостоке пьяный водитель прокатил сотрудника ГИБДД на капоте 

Житель Владивостока осуждён за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края. Преступление было совершено в мае 2018 года. Фигурант дела, управляя в вечернее время личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законные требования сотрудников ГИБДД о необходимости выйти из транспортного средства и предъявить документы. С целью избежать привлечения к административной ответственности, водитель начал движение на автомобиле. Совершая маневры, он осуществил наезд на сотрудника ГИБДД. При этом второй сотрудник, пресекая незаконные действия водителя, оказался зажатым между служебным авто и машиной нарушителя, и с целью избежать тяжких травм вынужден был переместиться на автомобиль последнего. Обвиняемый ускорил движение своего транспортного средства, вследствие чего сотрудник, не удержавшись, упал на проезжую часть. В результате незаконных действий фигуранта стражи порядка получили телесные повреждения. Нарушитель был задержан. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, и был лишен права управления транспортным средством. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание виде лишения свободы на два месяца в колонии— поселении.
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