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Эксперты определили самый популярный тип кузова автомобилей у россиян
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Эксперты определили самый популярный тип кузова автомобилей у россиян 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На сегодня в стране насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей.
Около 19 миллионов машин, зарегистрированных в Российской Федерации, имеют кузов «седан».
По информации аналитического агентства «Автостат», на сегодняшний день в России насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей. На долю седанов приходится 44,6% от общего числа машин в стране, что составляет 18,9 млн единиц.
На втором месте списка расположились универсалы, их 12,7 млн (это 30% российского автомобильного парка). Хэтчбеки заняли третью позицию. По российским дорогам ездит 8,4 млн таких авто, это составляет 20% всех «легковушек» в стране.
Как считают аналитики, любовь жителей России к «седанам» идет еще с советских времен. Данный тип кузова в СССР был самым распространенным.
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