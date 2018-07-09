Спасатели вызволяли из ДТП водителей в Надыме и Лабытнанги

На Ямале в выходные пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации дорожно-транспортных происшествий в Надыме и Лабытнанги. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по ЯНАО.

Так, авария произошла утром 7 июля на автодороге Сургут — Салехард, где столкнулись легковушка и грузовая Газель. На месте работали 3 спасателя и 1 автомобиль ведомства. Кроме того, в этот день еще одно ДТП произошло на улице Зверева в Надыме. Около 16 часов столкнулись две иномарки. К месту происшествия были направлены 6 спасателей и 1 автомобиль МЧС России по ЯНАО.