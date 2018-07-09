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Спасатели вызволяли из ДТП водителей в Надыме и Лабытнанги
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Спасатели вызволяли из ДТП водителей в Надыме и Лабытнанги 

ИА Север-Пресс 9 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале в выходные пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации дорожно-транспортных происшествий в Надыме и Лабытнанги. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по ЯНАО.
Так, авария произошла утром 7 июля на автодороге Сургут — Салехард, где столкнулись легковушка и грузовая Газель. На месте работали 3 спасателя и 1 автомобиль ведомства. Кроме того, в этот день еще одно ДТП произошло на улице Зверева в Надыме. Около 16 часов столкнулись две иномарки. К месту происшествия были направлены 6 спасателей и 1 автомобиль МЧС России по ЯНАО.
В этот день утром произошло ДТП в Лабытнанги. Там на 13 километре автодороги Лабытнанги — Харп столкнулись иномарка и УАЗ. Для ликвидации дорожной аварии на место выезжали 7 спасателей и 2 автомобиля ведомства.
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