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В Пензе велосипедист беспорядочно нарушал ПДД и едва не попал под колеса авто
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В Пензе велосипедист беспорядочно нарушал ПДД и едва не попал под колеса авто 

PNZdrive 8 часов назад
Фото: PNZdrive
В тематической группе «Автохам. Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» появился очередной видеоролик, на котором запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения. В этот раз объектом острого общественного порицания стал не водитель «железного коня», несущийся на запрещающий сигнал светофора, а велосипедист. На кадрах, попавших в Сеть видно, как водитель двухколесного транспорта, чудом избежал столкновения с легковушкой. Пензенец хаотично движется по проезжей части, неожиданно для других участников дорожного движения пересекая двойную сплошную и поворачивая прямо перед носом у движущегося по встречной полосе автомобиля.
Ситуацию усугубило позднее время суток: на темной автодороге велосипедиста заметить трудно, тем более такого «непредсказуемого». Более того, велосипедист пренебрег собственной безопасностью и проигнорировал непреложное правило — использование велоподсветки с наступлением сумерек и при плохой видимости.
Автор ролика на внезапное появление велосипедиста перед свои авто отреагировал вполне ожидаемо: доброго слова для него у автомобилиста не нашлось. На сторону водителя встали и подписчики Интернет-паблика. Велосипедист своим отчаянным и глупым маневром мог не только покалечить себя, но и подставить других водителей. Один из подписчиков отметил, что пензенскому велогонщику сильно повезло: есть города, где водители в похожих ситуациях не бояться проучить нарушителя.
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