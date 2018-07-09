В Пензе велосипедист беспорядочно нарушал ПДД и едва не попал под колеса авто

В тематической группе «Автохам. Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» появился очередной видеоролик, на котором запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения. В этот раз объектом острого общественного порицания стал не водитель «железного коня», несущийся на запрещающий сигнал светофора, а велосипедист. На кадрах, попавших в Сеть видно, как водитель двухколесного транспорта, чудом избежал столкновения с легковушкой. Пензенец хаотично движется по проезжей части, неожиданно для других участников дорожного движения пересекая двойную сплошную и поворачивая прямо перед носом у движущегося по встречной полосе автомобиля.

Ситуацию усугубило позднее время суток: на темной автодороге велосипедиста заметить трудно, тем более такого «непредсказуемого». Более того, велосипедист пренебрег собственной безопасностью и проигнорировал непреложное правило — использование велоподсветки с наступлением сумерек и при плохой видимости.

Автор ролика на внезапное появление велосипедиста перед свои авто отреагировал вполне ожидаемо: доброго слова для него у автомобилиста не нашлось. На сторону водителя встали и подписчики Интернет-паблика. Велосипедист своим отчаянным и глупым маневром мог не только покалечить себя, но и подставить других водителей. Один из подписчиков отметил, что пензенскому велогонщику сильно повезло: есть города, где водители в похожих ситуациях не бояться проучить нарушителя.