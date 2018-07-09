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Нарушитель из Владивостока прокатил сотрудника ГИБДД на крыше авто
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Нарушитель из Владивостока прокатил сотрудника ГИБДД на крыше авто 

Primpress 8 часов назад
Фото: Primpress
Житель Владивостока стал фигурантом уголовного дела за то, что совершил наезд на сотрудника ГИБДД и прокатил на крыше второго. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Как оказалось, один из местных автолюбителей был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель не нашел ничего лучше, кроме как проигнорировать требование правоохранителей и продолжить движение. Один из проверяющих оказался на пути автомобиля, а другой оказался зажат между собственной машиной и транспортом нарушителя. Чтобы избежать серьезных травм, сотруднику ГИБДД пришлось залезть на крышу чужого авто.
Однако это не остановило нарушителя, он ускорился и оба работника Госавтоинспекции получили травмы.
Позже обвиняемого задержали и привлекли к ответственности за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования и насилие по отношению к сотрудникам ГИБДД. За это жителю Владивостока определили наказание в виде лишения водительских прав и двух месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.
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