Под Ульяновском подростки без спросу катались на чужой машине, один погиб

Двое несовершеннолетних в селе Никольское Старомайнского района Ульяновской области 8 июля решили прокатиться на оставленном без присмотра автомобиле « ВАЗ ». Автомобиль опрокинулся в кювет, погиб находившийся за рулем 17-летний юноша», сообщили в УМВД россии по Ульяновской области.

17-летний подросток и его 10-летний сосед сели в оставленную без присмотра автомашину «ВАЗ-211540» и поехали кататься. На 26 км. автомобильной дороги «Красная река — Большая Кандала — Старое Рождествено» юноша не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Молодой человек погиб на месте происшествия, а 10–летний пассажир был госпитализирован с ушибами и гематомами. По факту ДТП проводятся проверка.