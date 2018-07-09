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Под Ульяновском подростки без спросу катались на чужой машине, один погиб
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Под Ульяновском подростки без спросу катались на чужой машине, один погиб 

АиФ — Ульяновск 8 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Двое несовершеннолетних в селе Никольское Старомайнского района Ульяновской области 8 июля решили прокатиться на оставленном без присмотра автомобиле «ВАЗ». Автомобиль опрокинулся в кювет, погиб находившийся за рулем 17-летний юноша», сообщили в УМВД россии по Ульяновской области.
17-летний подросток и его 10-летний сосед сели в оставленную без присмотра автомашину «ВАЗ-211540» и поехали кататься. На 26 км. автомобильной дороги «Красная река — Большая Кандала — Старое Рождествено» юноша не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.
Молодой человек погиб на месте происшествия, а 10–летний пассажир был госпитализирован с ушибами и гематомами. По факту ДТП проводятся проверка.
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