За полгода на железной дороге 10 человек пострадали, переходя железную дорогу

Основные причины травм — несоблюдения правил безопасности пешеходами

С начала года на Южно-Уральской магистрали травмы получили 11 человек и ещё 21 погибли от движущегося поезда. В Курганской области зафиксировано 10 случаев травматизма граждан (за январь-июнь 2017 года — 13).

— В состоянии алкогольного опьянения получили травмы 14 человек, по причине суицида — 11 человек, — сообщает пресс-служба организации.

Сотрудники ЮУЖД рассказывают жителям, как правильно переходить пути, и проводят рейды по железной дороге. Но расследования транспортных происшествий показывают, что несчастные случаи в основном происходят из-за нарушений людьми правил личной безопасности и перехода железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

Жителям напоминают: по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.