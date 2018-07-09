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За полгода на железной дороге 10 человек пострадали, переходя железную дорогу
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За полгода на железной дороге 10 человек пострадали, переходя железную дорогу 

45.ru 8 часов назад
Фото: 45.ru
Основные причины травм — несоблюдения правил безопасности пешеходами
С начала года на Южно-Уральской магистрали травмы получили 11 человек и ещё 21 погибли от движущегося поезда. В Курганской области зафиксировано 10 случаев травматизма граждан (за январь-июнь 2017 года — 13).
— В состоянии алкогольного опьянения получили травмы 14 человек, по причине суицида — 11 человек, — сообщает пресс-служба организации.
Сотрудники ЮУЖД рассказывают жителям, как правильно переходить пути, и проводят рейды по железной дороге. Но расследования транспортных происшествий показывают, что несчастные случаи в основном происходят из-за нарушений людьми правил личной безопасности и перехода железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.
Жителям напоминают: по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
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