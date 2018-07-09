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ДТП в центре Петрозаводска: машины снесли знак и светофор (видео)
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ДТП в центре Петрозаводска: машины снесли знак и светофор (видео) 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Два автомобиля столкнулись на улице Красноармейской в карельской столице. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Красноармейская в районе пересечения с улицей Горького, сообщает «ДТП Петрозаводска». Столкнулись машины в воскресенье, 8 июля, 22:00. Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП. Судя по кадрам, автомобиль службы такси совершал левый поворот на улицу Горького. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении. От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка, тротуар, светофор и дорожный знак «Пешеходный переход». Светофор упал на крыльцо у входа в торговый центр.
К счастью, в момент ДТП на тротуаре, крыльце и в районе пешеходного перехода не оказалось пешеходов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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