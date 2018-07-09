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Дело о сгоревшем в Казахстане автобусе, в котором погибли 52 человека, передано в суд
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Дело о сгоревшем в Казахстане автобусе, в котором погибли 52 человека, передано в суд 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В происшествии обвиняются три водителя автобуса и два работника ТОО «Азия транзит сервис».
Уголовное дело о страшном пожаре в пассажирском автобусе на западе Казахстана, унесшем жизни 52 человек, передали в суд.
— Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело по факту возгорания автобуса в Иргизском районе Актюбинской области, повлекшего гибель 52 граждан Узбекистана, — сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
Уточняется, что в происшествии обвиняются три водителя автобуса и два работника ТОО «Азия транзит сервис» — учредитель и механик товарищества, которые проводили предрейсовый осмотр автобуса.
Водители заключены под стражу, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога. Владелец автобуса объявлен в международный розыск.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Утром 18 января на 1068-м километре автодороги Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус марки «Икарус», следовавший из Узбекистана в Россию.
В результате происшествия погибли 52 человека. Жертвы инцидента были гражданами Узбекистана. Причиной возгорания стало использование в салоне транспортного средства паяльной лампы.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Сгоревший автобус и цинизм без границ
Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой
А для остальных этот рейс оказался смертельным. Все погибшие — граждане Узбекистана, в Россию они направлялись на заработки. Удивительна реакция многих россиян. «Гастеры сгорели — не жалко», смысл такой. В разных интерпретациях. Кто-то уже рисует «смешные картинки в тему». Кто-то даже пишет омерзительные, циничные стихи. «Они ехали отнимать наш хлеб! Так что поделом им!» Пишут и такое (далее…).
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