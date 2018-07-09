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В первый день недели пензенцы стоят в пробках в центре города
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В первый день недели пензенцы стоят в пробках в центре города 

PNZdrive 7 часов назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение.
На въезде в город затор образовался на Транспортной улице и улице Свободы при движении в сторону Бакунинского моста — средняя скорость движения на этом участке составляет 5 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на Стрельбищенской улице в районе пересечения с улицей Измайлова.
Большая пробка образовалась на улице Гагарина при движении в сторону выезда из города. Затор начинается от пересечения с проездом Байдукова и тянется практически на километр.
Стоят в пробке автомобилисты на Большом Сурском мосту и улице Луначарского в направлении центра города. Средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 10 км/ч.
В центре города движение затруднено после моста им. ФУ БХУХО в районе пересечения с улицей Кирова, а также на улице Куйбышева при движении в сторону улицы Лермонтова. Пробка скопилась в районе Центрального рынка — средняя скорость движения на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого составляет 10 км/ч.
Небольшой затор образовался на пересечении улицы Калинина с улицей Свердлова — по возможности ищите пути объезда.
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