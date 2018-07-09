В Воронеже парень прыгал по крышам припаркованных авто: видео появилось в сети

У одной их машин сработала сигнализация. Парень перепрыгивал с одной крыши припаркованной машины на другую в ЖК «Ботанический сад» в ночь на субботу, 7 июля. Хулигана сняла установленная на доме камера видеонаблюдения. Ролик опубликовали в группе «Типичный Воронеж» в соцсети. В кадр попало, как молодой человек с разбега запрыгнул сначала на капот, а затем на крышу одного автомобиля, а далее прыгал только по крышам ещё семи. У одной из иномарок сработала сигнализация. Всё происходящее снимала на видео подруга хулигана.