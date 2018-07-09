В Оренбургской области на железной дороге пострадали семь человек

За 6 месяцев 2018 года на Южно-Уральской магистрали от наезда подвижного состава было травмировано 32 человека, из них 21 — со смертельным исходом, сообщает пресс-центр Южно-Уральской железной дороги.

Нередко причиной чрезвычайных происшествий является алкогольное опьянение. В этом состоянии пострадало 14 человек. 11 человек на железной дороге сводили счеты с жизнью.

По сравнению с 2017 годом наблюдается общее снижение ЧП на железной дороге: за аналогичный период было зафиксировано 42 несчастных случая, из них 30 — со смертельным исходом.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основными причинами несчастных случаев является нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

В Оренбургской области пострадали 7 человек (столько же за аналогичный период 2017 года). В Челябинской области количество травмированных граждан снизилось до 10 (2017 год — 19). В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан количество травмированных увеличилось до 5, в прошлом году было трое пострадавших.

Особую тревогу вызывают происшествия с участием несовершеннолетних. С начала года на полигоне дороги от наезда подвижного состава были травмированы двое несовершеннолетних, один из них — смертельно.

Напомним, 23 июня под Бузулуком грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего юношу, который в наушниках переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Железная дорога — объект повышенной опасности, поэтому необходимо переходить пути только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.