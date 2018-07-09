Разбившийся в Кыргызстане вертолет выполнял спасательную операцию

Вертолет Ми-8, который разбился сегодня в Кыргызстане, принадлежал силам воздушной обороны страны и выполнял спасательную операцию, передает телеканал «МИР 24».

Он должен был эвакуировать со склона горной вершины Хан-Тенгри альпинистов. При посадке у базового лагеря «Южный Энилчек» на высоте 4000 метров над уровнем моря вертолет завалился набок из-за сильного бокового ветра. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Вершина Хан-Тенгри находится в Иссык-Кульской области Кыргызстана, на границе с Казахстаном и Китаем, и относится к горам северного Тянь-Шаня. Сейчас к месту аварии вылетел вертолет казахстанских спасателей.

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