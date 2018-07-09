Два автовагона столкнулись в Приангарье, погиб электромонтер

В Шелеховском районе погиб электромонтер. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 6 июля. В этот день на перегоне Большой Луг — Подкаменная проводились работы по перевооружению контактной сети. Для работ использовалась автомотриса № 1429, на которой была установлена вышка. Около 18:00 машинист автомотрисы № 054 допустил превышение скорости, что повлекло к столкновению автовагонгов. Электромонтер-линейщик, находившийся на вышке, упал. Он получил серьезные телесные повреждения и скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.