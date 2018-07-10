Кто ответит за яму на дороге — эксплуатирующая компания или водитель?

Верховный суд поставил точку в дебатах вокруг того, должны ли дорожники в полной мере отвечать за ДТП, произошедшие из-за ямы. Обзор судебной практики опубликован на сайте ВС.

Рассматривая один из эпизодов, Верховный суд постановил, что эксплуатирующая компания должна нести финансовую ответственность перед пострадавшей стороной. Инстанция, как пишут «Ведомости» , указала на то, что ранее суды часто неверно трактовали Гражданский кодекс из-за чего участник аварии получал неполную компенсацию или же не получал ее вовсе.

Судебная коллегия рассмотрела дела между автомобилистом и дорожной организацией. Согласно версии водителя, авария произошла из-за ямы. Он хотел получить компенсацию. Суды первой и второй инстанции ссылались на статью Гражданского кодекса, согласно которой ущерб не возмещают, если ДТП произошло по вине автовладельца или если он был неосторожен. Кроме того, водитель должен был самостоятельно доказывать, что его вины нет.

Впрочем, адвокат Сергей Радько указывает на то, что каждый случай индивидуален, и поэтому добиться выиграть суд против дорожников даже после решения верховного суда будет не так-то просто.

Сергей Радько адвокат «Я бы сказал, что пока не изменилось ничего, потому что судебная практика по данному вопросу довольно обширная, и есть практика по привлечению должностных лиц к ответственности по статье за ненадлежащее соблюдение требований по содержанию дорог. Есть также практика по взысканию ущерба, который получает автомобиль при попадании в ямки. Все это связано с тем, что данные ямки и неровности должны [соответствовать] ГОСТу, который устанавливает предельные размеры ямок по глубине, ширине и длине. Если неровность этому не соответствует, отвечает та организация, которая занимается работами по содержанию данного участка дороги».