Верховный суд дал важное разъяснение по авариям из-за ям

Судья высшей инстанции поддержал автомобилистов в спорах с компаниями, которые несут ответственность за состояние дорог.

Именно эти организации, считает ВС, должны возмещать ущерб, нанесенный автомобилям из-за некачественного покрытия дорог. Кроме того, представители этих компаний обязаны доказывать, что водитель действовал намеренно либо проявил грубую неосторожность.

Поводом для разъяснений послужило дело автовладельца, машина которого получила серьезные повреждения из-за выбоины на дороге. Мужчина через суд потребовал у ответственных за дорогу лиц возместить ущерб, однако его иск был отклонен как судами первой инстанции, так и апелляционным судом.

Примечательно, что судья возложили на водителя обязанность доказать, что повреждение было получено не умышленно и не из-за агрессивной манеры вождения.

Как сообщает РАСПИ, Верховный суд РФ с таким взглядом на подобные ситуации категорически не согласился. В ВС напомнили, что, согласно п. 1 ст.1064 ГК РФ, «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». А в п.2 ст. 1064 ГК РФ говорится, что «лицо, причинившее вред, освобождается от выплаты компенсации, если докажет, что ущерб причинен не по его вине». С учетом этого, судебная коллегия отменила решение суда и отправила дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.

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