Ещё
Верховный суд обязан дорожников платить за ямы на трассах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Верховный суд обязан дорожников платить за ямы на трассах 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Верховный суд России поставил точку в спорах о том, кто должен нести ответственность за состояние дорог. ВС объяснил причиненный машинам ущерб из-за некачественного покрытия дорог должны возмещать организации, занимающиеся управлением дорог.
Уточняется, что данные организации имеют право попытаться доказать, что водитель действовал намеренно.
Поводом для выяснения данной ситуации стало дело сочинского водителя. Его автомобиль получил серьезные повреждения попав в дорожную яму. Обратившись к дорожным службам за компенсацией, он получил отказ. Дело в местных судах мужчина также проиграл.
Вышая инстанция нашла ошибку. Как оказалось, краевой суд, вопреки ст. 56 ГПК РФ, возложили эту обязанность на самого автомобилиста, что является существенным нарушением процессуальных норм и существенно повлияло на итог дела. Дело будет пересмотрено.
Верховный суд напоминает, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ). Лицо, причинившее вред, освобождается от выплаты компенсации, если докажет, что ущерб причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ), пишет РАПСИ.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Ленобласти запрещено перевозить детей на старых автобусах массой меньше пяти тонн «Они уродуют город». Челябинцы требуют расформировать ГИБДД В Вологодской области из-за фуры обрушился мост
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение