Верховный суд обязан дорожников платить за ямы на трассах

Верховный суд России поставил точку в спорах о том, кто должен нести ответственность за состояние дорог. ВС объяснил причиненный машинам ущерб из-за некачественного покрытия дорог должны возмещать организации, занимающиеся управлением дорог.

Уточняется, что данные организации имеют право попытаться доказать, что водитель действовал намеренно.

Поводом для выяснения данной ситуации стало дело сочинского водителя. Его автомобиль получил серьезные повреждения попав в дорожную яму. Обратившись к дорожным службам за компенсацией, он получил отказ. Дело в местных судах мужчина также проиграл.

Вышая инстанция нашла ошибку. Как оказалось, краевой суд, вопреки ст. 56 ГПК РФ, возложили эту обязанность на самого автомобилиста, что является существенным нарушением процессуальных норм и существенно повлияло на итог дела. Дело будет пересмотрено.

Верховный суд напоминает, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ). Лицо, причинившее вред, освобождается от выплаты компенсации, если докажет, что ущерб причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ), пишет РАПСИ

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