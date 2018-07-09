Какой штраф вы заплатите за сбитое животное на дороге

Время от времени на дороге под колеса машин попадают животные. В городах это чаще всего голуби, собаки и кошки. В сельской местности — те же собаки, кошки плюс домашние птицы (куры, гуси, утки). На трассе же сталкиваются в основном с дикими животными. Что делать, если сбил животное?

ДТП или нет?

Для начала обратимся к определению ДТП в ПДД: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Итак, про животных ничего не говорится, то есть если пострадало животное, а машина цела, это не считается ДТП. Но если машина пострадала (например, бампер треснул), это уже ДТП.

Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает никакой ответственности за причинение вреда жизни и здоровью животных, поэтому никаких штрафов для водителя за сбитого животного нет.

Однако в определении ещё говорится про материальный ущерб и надо понимать, что у животных, как правило, есть хозяева. Если хозяев нет, то есть речь идет о диких животных, то эти животные являются государственной собственностью (Федеральный закон «О животном мире»).

Таким образом, любое происшествие со сбитым животным считается ДТП, так как нанесен материальный вред владельцу или государству. Единственное исключение, когда ни автомобиль, ни животное не пострадали.

Возмещение ущерба

Поэтому хозяин животного или государство вправе предъявить иск водителю о возмещении ущерба. Для домашних животных стоимость определяется исходя из документов, имеющихся у хозяина, для диких животных — исходя из официальных таблиц. Голубь, например, по такой таблице оценивается в 300 рублей, а лисица в 100. Максимум же могут запросить 90 000 рублей за домашний скот.

Теперь вернемся к ответственности. За сбитого животного никаких штрафов нет, а вот административную ответственность за нарушение других пунктов правил никто не отменял. В том числе в случае ДТП с участием животных действует статья 12.27, в которой говорится, что в случае оставления места ДТП водителя ждет лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Приведу пример. Водитель сбил кошку или курицу, машина не пострадала, но животное убито. Водитель не посчитал это ДТП, но хозяева кошки (курицы) или другие свидетели записали номер машины и позвонили в ГИБДД . Водителя в этом случае ждет лишение прав и возмещение ущерба хозяевам.

Или вот другая ситуация. Коровы лежат на дороге или бегут по дороге прямо на ваш автомобиль. Машина пострадала, вы вызываете ГИБДД, а виновным, скорее всего, признают погонщика скота или хозяина. Вы имеете право взыскать с владельца компенсацию.

Возместят ли ущерб по ОСАГО?

А теперь о главном. Кто будет платить за сбитого животного? По закону «О безопасности дорожного движения» пострадавшими в ДТП с животными признаются хозяева животных, ведь именно им положена компенсация. И, как и в случае со сбитыми пешеходами, ОСАГО покрывает расходы на компенсацию жизни животного. Лимит в 400 000 рублей покрывает стоимость любого дикого животного и большинства домашних. Так что за это переживать не стоит.

Правда, прежде чем обращаться в страховую, подумайте, не проще ли возместить ущерб, если он небольшой, из своего кармана, ведь увеличение стоимости полиса при следующем страховании из-за испорченного коэффициента бонус-малус может быть гораздо больше.

Если при наезде на животное, пострадал автомобиль — это ДТП. Если автомобиль не пострадал, но пострадало животное, то в принципе можно ехать дальше, так как ответственности за сбитое животное нет. Если животное ничейное и никто не предъявит претензий, то на этом дело и кончится. Но нельзя исключать, что свидетели все-таки были и тогда водителя, покинувшего место ДТП, лишат прав, плюс обяжут выплатить хозяину или государству компенсацию.