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Туристов предупредили об опасностях на дорогах Карелии
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Туристов предупредили об опасностях на дорогах Карелии 

Карельские вести 16 часов назад
Фото: Карельские вести
С мая в республике произошла 21 авария с участием иногородних водителей, три человека погибли, еще 26 получили травмы.
Летом число туристов, посещающих или следующих транзитом через наш край, увеличивается. С наступлением сезона отпусков на федеральных дорогах Карелии увеличивается плотность транспортного потока, в связи с чем создаются опасные дорожные ситуации, в том числе с участием водителей из Архангельской, Мурманской, Вологодской и Ленинградской областей. По статистике, с начала мая 2018 года с участием иногородних водителей на дорогах республики было зафиксировано 21 ДТП, в которых погибли 3 человека и 26 получили травмы.
Основными причинами стали несоблюдение скоростного режима, нарушение правил обгона с выездом на полосу встречного движения, утомляемость водителя. Об опасностях подстерегающих путешественников на дорогах республики ГИБДД Карелии предупредила коллеги из Архангельской области.
Сотрудники ведомства советуют автомобилистам выбирать безопасную скорость, идти на обгон с выездом на встречную полосу только при полной уверенности в безопасности маневра. Также рекомендуется избегать элементов агрессивного вождения. А также соблюдать режим отдыха.
По материалам: ptzgovorit.ru
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