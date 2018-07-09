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В Первоуральске ищут водителя, который ночью насмерть сбил пешехода
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В Первоуральске ищут водителя, который ночью насмерть сбил пешехода 

e1.ru 6 часов назад
Фото: e1.ru
Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сегодня ночью сбил 27-летнего мужчину на 28-м километре дороги Первоуральск — Шаля. В областном управлении ГИБДД также просят откликнуться очевидцев этого ДТП.
Авария произошла в 1:40 ночи. Водитель машины, марка которой пока не установлена, сбил пешехода и уехал, не оказав ему помощи. Пешеход в результате скончался на месте аварии. Известно, что он находился на проезжей части и был в одежде без световозвращающих элементов.
— Инспекторы ГИБДД ведут поиски водителя и призывают автомобилиста добровольно явиться в полицию, — сообщили в ведомстве.
Очевидцев и тех, кто располагает любыми данными об этом ДТП, просят сообщить по телефонам +7 (343) 269-77-00 (дежурная часть управления ГИБДД по Свердловской области) либо +7 950 545 65 24 (инспектор по розыску). Конфиденциальность гарантируется.
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