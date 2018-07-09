В Первоуральске ищут водителя, который ночью насмерть сбил пешехода

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сегодня ночью сбил 27-летнего мужчину на 28-м километре дороги Первоуральск — Шаля. В областном управлении ГИБДД также просят откликнуться очевидцев этого ДТП.

Авария произошла в 1:40 ночи. Водитель машины, марка которой пока не установлена, сбил пешехода и уехал, не оказав ему помощи. Пешеход в результате скончался на месте аварии. Известно, что он находился на проезжей части и был в одежде без световозвращающих элементов.

— Инспекторы ГИБДД ведут поиски водителя и призывают автомобилиста добровольно явиться в полицию, — сообщили в ведомстве.

Очевидцев и тех, кто располагает любыми данными об этом ДТП, просят сообщить по телефонам +7 (343) 269-77-00 (дежурная часть управления ГИБДД по Свердловской области) либо +7 950 545 65 24 (инспектор по розыску). Конфиденциальность гарантируется.