Колеса в аренду. На каких условиях можно взять автомобиль в прокат в Перми

Не у каждого есть свой автомобиль, но иногда возникают ситуации, когда брать такси на несколько часов или дней не хочется или нет возможности, а транспорт нужен. На помощь приходят сервисы по прокату автомобилей.

В Перми компаний, предоставляющих услуги аренды несколько десятков. Часть из них специализируется на прокате автомобилей с водителем для свадебных мероприятий, другая часть предоставляет в аренду отечественные машины и иномарки для повседневного использования. Пермяки могут арендовать как простые легковушки эконом-класса, так и автомобили, относящиеся к классу «Бизнес» и выше. Как взять в прокат автомобиль в Перми и на что обратить внимание — в материале «АиФ-Прикамье».

Стоимость услуги аренды

Сервисы автопроката предлагают в Перми широкий выбор автомобилей начиная простыми « Ладами », заканчивая VIP-авто. Разумеется, стоимость аренды транспортных средств в зависимости от класса отличается. Минимальная цена проката в сутки в Перми — четыре тясячи рублей, максимальная — десять тысяч рублей. При этом, если брать автомобиль не на день, а больше, то, как правило, сервис предоставляет скидку. Но по выходным дням — с вечера пятницы до утра понедельника — стоимость аренды выше. Некоторые прокаты предлагают аренду не только посуточно, но и по часам.

Залог

Помимо суммы, которую клиент планирует потратить на аренду автомобиля, он должен подготовить деньги, которые требуется оставить в залог. Обычно это сумма в пределах от четырёх до десяти тысяч рублей в зависимости от класса автомобиля. Так, например, в одном из прокатов Перми залог за Kia Rio — шесть тысяч рублей, а за Ford Mondeo — 10 тысяч рублей. Некоторые сервисы по аренде авто берут в залог одинаковую сумму вне зависимости от того, какой автомобиль вы арендуете. Основную часть залога возвращают сразу же после того, как автомобиль возвращается в сервис. Удерживается сумма в размере тысячи рублей. Её вернут через несколько дней при условии, если не было штрафов, начисленных за нарушения ПДД.

Страхование

Чаще всего компании по аренде автомобилей в Перми предлагают страховку по ОСАГО. Некоторые автопрокаты ввели услугу по страхованию по КАСКО за дополнительную плату, но в нескольких предлагается комплексная страховка. Разница между этими видами страхования в том, что в случае, если вы стали виновником аварии, то в первом случае полис обеспечит финансовую помощь только пострадавшей стороне, а во втором поддержка будет оказана и тому, кто стал виновником аварии.

Ограничения

Сервисы проката устанавливают лимит по пробегу в сутки. Самый минимальный лимит в Перми — 200 км в сутки, максимальный — 400 км в сутки. За превышение лимита средняя цена доплаты — пять рублей за км. Ограничения могут касаться не только пробега, но и возраста водителя, который берёт транспорт в аренду, а также его стажа. Средний возраст — не менее 23 лет, стаж — не менее трёх лет, но в некоторых прокатах разрешат арендовать авто и 21-летнему водителю со стажем два года.

Дополнительные услуги

Практически все сервисы по прокату автомобилей в Перми предоставляют за дополнительную стоимость в аренду детские автомобильные кресла, навигаторы. Часть компаний берет плату посуточно, часть — единоразово. Средняя стоимость аренды дополнительного оборудования 150 рублей в сутки. В перечень дополнительных услуг компании включают и мойку автомобиля. Транспортное средство нужно возвращать в сервис чистым, но если помыть авто не успели, то нужно доплатить прокату в среднем 600 рублей.

Фёдор Леппа, младший юрист юридической фирмы «Дёмин и партнёры» рассказал, какие есть особенности аренды автотранспорта:

«Чтобы не попасть на мошенников, изучите сайт компании, посмотрите отзывы. Интернет даёт широкие возможности для проверки контрагентов. Не поленитесь прочитать договор. Уточните пункты, которые вам непонятны. Если вас чересчур торопят с чтением договора, призывают не обращать внимания на неоднозначные условия, лучше поискать другие предложения. Обратите внимание на следующие пункты договора:

плата за аренду, срок и санкции за его пропуск, условия возврата автомобиля (в том числе требования к пробегу автомобиля, количеству бензина при возврате и необходимости мойки, месту и времени возврата), ответственность за повреждение автомобиля.

Проверьте также условие о том, кто может управлять арендованный автомобиль: могут ли управлять автомобилем третьи лица или только арендатор? Также попросите предъявить документы о страховании автомобиля (ОСАГО, КАСКО при наличии). Будьте внимательны при приёмке автомобиля. Тщательно его осмотрите, укажите в акте все недостатки, которые обнаружили. В противном случае, арендатор рискует получить претензии за все неуказанные дефекты при возврате автомобиля. Обратите внимание, что при сдаче автомобиля арендодатель обязан передать все принадлежности: ключи, запасное колесо, иные принадлежности и, обязательно, документы. Соблюдение всех мер предосторожности при заключении договора и при сдаче и приёмке автомобиля является гарантией безопасности арендатора. В случае возникновения конфликта с арендодателем не стоит паниковать и сразу же оплачивать все предъявленные суммы. Если сомневаетесь в законности требований арендодателя, проконсультируйтесь с юристом. Наиболее распространённым способом защиты интересов арендодателя является условие о залоге. В случае наличия такого условия, обратите внимание на его размер, порядок возврата и условия его удержания арендодателем. Кроме того, часто арендодатели предъявляют требования к возрасту и водительскому стажу. В целом, арендодатели осознают свою сильную позицию перед потребителями и стараются максимально себя обезопасить положениями договора об аренде (прокате) автомобиля. Это ещё раз указывает арендаторам на необходимость его тщательного изучения».

Автопрокат №1 Стоимость аренды. 1100-4500 рублей в сутки. При аренде на несколько дней — скидки.

Volkswagen, Skoda, Toyota. Какие автомобили предлагают. Транспортные средства не старше 3х лет. «Лада», Renault

Особенности. Возраст арендующего — от 22 лет, стаж вождения от трёх лет. Лимит по пробегу — 300 км в сутки.

О страховании. Комплексная страховка Осаго + Каско.

Контакты. 203–91–01, Пушкина, 84.

АвтопрокатПермь

Стоимость аренды. 800-4000 рублей в сутки.

О страховании. ОСАГО. За отдельную стоимость можно получить полное КАСКО за 500 рублей в сутки.

Особенности. Возраст водителя, который берёт транспорт в аренду, должен быть от 23 лет и стаж не менее трёх лет. Ограничения по пробегу — 400 км в сутки. Позиционирует себя как один из крупнейших автопарков для аренды в Перми.

Контакты. 202-16-15, Мира 45а.

Агама

Стоимость аренды. 1100-10 000 рублей в сутки.

Какие автомобили предлагают. Только иномарки классов B, С, Е, J (внедорожники), VIP и минивэны.

Особенности. Минимальный возраст водителя 23 года, стаж вождения — от трёх лет. Ограничение по пробегу — 200 км в сутки.

О страховании. ОСАГО

Контакты. 8-902-47-23-087; 214-06-11, 214-06-22, Комсомольский проспект, 34 офис 235.

Автопрокат 159 Стоимость аренды. 1200-3100 рублей в сутки.

Особенности. Только для граждан РФ, минимальный возраст — 23 года, водительский стаж от трёх лет. Ограничение по пробегу 300 км в сутки, но можно оформить услугу безлимитного пробега.

О страховании. ОСАГО.

Контакты. 288-66-16, 277-33-13, Подлесная, 43.

Сабор

Стоимость аренды. 1500-2350 рублей в сутки.

Особенности. Водительский стаж не мене трёх лет, возраст не менее 23 лет и не более 60 лет. Лимит по пробегу 200 км в сутки.

О страховании. ОСАГО.

Контакты. 2-770-770, шоссе Космонавтов, 61а.

VIP-AUTO

Стоимость аренды. 1200-1700 рублей в сутки.

Какие автомобили предлагают. Несколько моделей Chevrolet, Opel, Ford. Некоторые автомобили предлагаются на выбор с механической или автоматической коробкой передач.

Особенности. Возраст не моложе 23 лет. Стаж вождения не менее 2-х лет. Лимит по пробегу 250 км в сутки.

О страховании. ОСАГО (входит в стоимость аренды) и КАСКО (оплачивается дополнительно, 200 рублей в сутки).

Контакты. Стахановская, 54м, оф.302, 8-906-888-0-555.

Карета

Стоимость аренды. 1100-2500 рублей в сутки.

Какие автомобили предлагают. Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota.

Особенности. Возраст от 23 лет. Стаж вождения не менее трёх лет. Есть накопительная бонусная карта. Лимит по пробегу 200 км в сутки.

О страховании. ОСАГО

Контакты. 277-25-75, Парковый, 40а.