Фура протаранила две «ГАЗели» и перевернулась на МКАД

На 95‐м километре МКАД в российской столице произошла страшная авария — водитель грузового автомобиля Scania не справился с управлением, в результате чего фура врезалась в две «ГАЗели» ремонтников и перевернулась. Об этом сообщил корреспондент «360».

В ходе ДТП грузовик зацепил двух рабочих, которые погибли на месте. В настоящее время водитель Scania был доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС , а также ЦОДД.

Все обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, рабочие меняли колеса у «ГАЗели», причем второй автомобиль незадолго до аварии приехал на помощь.