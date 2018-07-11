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Фура протаранила две «ГАЗели» и перевернулась на МКАД
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Фура протаранила две «ГАЗели» и перевернулась на МКАД 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
На 95‐м километре МКАД в российской столице произошла страшная авария — водитель грузового автомобиля Scania не справился с управлением, в результате чего фура врезалась в две «ГАЗели» ремонтников и перевернулась. Об этом сообщил корреспондент «360».
В ходе ДТП грузовик зацепил двух рабочих, которые погибли на месте. В настоящее время водитель Scania был доставлен в больницу.
На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС, а также ЦОДД.
Все обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, рабочие меняли колеса у «ГАЗели», причем второй автомобиль незадолго до аварии приехал на помощь.
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