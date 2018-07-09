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Ямальских фельдшеров уволили за отказ госпитализировать ветерана
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Ямальских фельдшеров уволили за отказ госпитализировать ветерана 

Авторадио 4 часа назад
Фото: Красный Север
Такое решение было принято после служебной проверки. Инцидент произошел в Новом Уренгое. На сайте отделения КПРФ в Ямало-Ненецком автономном округе опубликовали рассказ возмущенных родственников 92-летнего мужчины. Когда ему стало плохо, приехала скорая. Однако узнав возраст пациента и диагноз, врачи отказались его госпитализировать со словами: «А что вы еще хотите». Лечащий врач, которая пришла на следующее утро к больному, сообщила, что ветерана нужно везти в реанимацию и сама стала вызывать неотложку. Сначала ей отказали, потому что мужчина может умереть в машине. Спустя три часа машина все-таки приехала, но с родственников взяли расписку об отсутствии претензий в случае смерти. Сейчас ветеран в больнице, его состояние стабильно тяжелое.
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