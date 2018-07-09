На трассе М-2 «Крым» столкнулись три автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин произошло накануне вечером, 8 июля, в Кромском районе Орловской области.

Сообщение об аварии а 400 км автодороги М2-Крым пришло на единый номер 112 в 18.41. Прибывшие на место происшествия сотрудники Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что произошло столкновении трёх автомобилей. Пострадавших нет, сообщала в пресс-службе регионального МЧС. Подробности аварии и марки машин не уточняются.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства.