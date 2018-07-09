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На трассе М-2 «Крым» столкнулись три автомобиля
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На трассе М-2 «Крым» столкнулись три автомобиля 

РИА 57 6 часов назад
Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин произошло накануне вечером, 8 июля, в Кромском районе Орловской области.
Сообщение об аварии а 400 км автодороги М2-Крым пришло на единый номер 112 в 18.41. Прибывшие на место происшествия сотрудники Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что произошло столкновении трёх автомобилей. Пострадавших нет, сообщала в пресс-службе регионального МЧС. Подробности аварии и марки машин не уточняются.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства.
Сообщение На трассе М-2 «Крым» столкнулись три автомобиля появились сначала на РИА 57.
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