Медики оказывают помощи на обочине: жуткое ДПТ произошло в Лесных полянах 

Смятую «Девятку» развернуло поперёк дороги
Сегодня утром возле Лесных полянах произошло ужасное ДТП. Проезжающие мимо водители сняли два раскуроченных легковых автомобиля.
— Авария произошла за Лесными полянами в сторону Резинотехники, — рассказал проезжающий мимо места ДТП Ярослав Мазур. — ВАЗ-2119 стоит поперёк дороги, в кустах кроссовер даже не понял, какой.
На месте работают спасатели
Обе машины смяты так, что похожи на груды металла.
На месте аварии работают спасатели, сотрудники ГИБДД, приехал реаномобиль. Медики возле обочины оказывают помощь пострадавшим. Информация о пострадавших людях уточняется.