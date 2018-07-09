Медики оказывают помощи на обочине: жуткое ДПТ произошло в Лесных полянах

Смятую «Девятку» развернуло поперёк дороги

Сегодня утром возле Лесных полянах произошло ужасное ДТП. Проезжающие мимо водители сняли два раскуроченных легковых автомобиля.

— Авария произошла за Лесными полянами в сторону Резинотехники, — рассказал проезжающий мимо места ДТП Ярослав Мазур. — ВАЗ-2119 стоит поперёк дороги, в кустах кроссовер даже не понял, какой.

На месте работают спасатели

Обе машины смяты так, что похожи на груды металла.