Депутат ГД попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Как сообщает в понедельник, 9 июля, РЕН ТВ , депутат Сергей Жигарев попал в больницу, где у него диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтеки.

По данным канала, травмы депутат получил на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе САО Москвы. От госпитализации он отказался.

Ряд российских СМИ пишет о том, что Жигарев пострадал в результате избиения. Подтверждения информации нет, детали инцидента выясняются.