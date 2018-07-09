Депутат ГД попал в больницу с черепно-мозговой травмой 

СМИ сообщили об избиении в Москве депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева.
Как сообщает в понедельник, 9 июля, РЕН ТВ, депутат Сергей Жигарев попал в больницу, где у него диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтеки.
По данным канала, травмы депутат получил на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе САО Москвы. От госпитализации он отказался.
Ряд российских СМИ пишет о том, что Жигарев пострадал в результате избиения. Подтверждения информации нет, детали инцидента выясняются.