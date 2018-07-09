Ещё
Депутат ГД попал в больницу с черепно-мозговой травмой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутат ГД попал в больницу с черепно-мозговой травмой 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
СМИ сообщили об избиении в Москве депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева.
Как сообщает в понедельник, 9 июля, РЕН ТВ, депутат Сергей Жигарев попал в больницу, где у него диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтеки.
По данным канала, травмы депутат получил на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе САО Москвы. От госпитализации он отказался.
Ряд российских СМИ пишет о том, что Жигарев пострадал в результате избиения. Подтверждения информации нет, детали инцидента выясняются.
ИД «Собеседник»: последние новости
Женщина с ребенком пострадали в ДТП с двумя авто на МКАД Минтранс Подмосковья призвал соблюдать ПДД после смертельного ДТП в Видном Иномарка протаранила шестерых человек на тротуаре в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение