Езда за рулем становится опасной через 15 минут

Австралийские ученые из RMIT University в Мельбурне подсчитали, что уже через 15 минут после начала движения водителя начинает клонить в сон, даже если он перед этим хорошо выспался.

В ходе исследования ученые анализировали состояние 15 человек при помощи виртуального симулятора поездки на машине. Для эксперимента была смоделирована поездка по однообразной двухполосной трассе на протяжении длительного времени.

Уже через 15 минут характерных автомобильных вибраций участники продемонстрировали рост сонливости — это состояние регистрировалось по изменению частоты их сердечных сокращений. Через полчаса от начала «движения» стали снижаться концентрация и внимание испытуемых. А через полтора часа, по расчетам экспертов, значительно увеличился риск попадания в ДТП.

В процессе эксперимента исследователи меняли частоту вибрации сидения «водителя». Было показано, что продолжительные вибрации на низких частотах вызывают сонливость даже у здоровых отдохнувших людей. Именно такие вибрации воздействуют на организм водителей обычных автомобилей и больших грузовых фур.

Состояние усталости усиливается, если при этом заниматься решением интеллектуальных задач — они активируют нервную систему организма и приводят к увеличению частоты сердечных сокращений.

Ученые считают, что производителям автомобилей стоит обдумать концепцию водительского кресла, которое могло бы нивелировать эффект, вызванный характерными вибрациями движущегося автомобиля.