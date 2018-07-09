Ещё
В Свердловской области столкнулись фуры с сосисками, пельменями и помидорами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Свердловской области столкнулись фуры с сосисками, пельменями и помидорами 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Две фуры, перевозившие продукты, столкнулись на 98 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил.
На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись две фуры с продуктами. В результате аварии был заблокирован путепровод между двумя крупнейшими городами Свердловской области.
Как сообщает местное информагентство «Новый день», авария произошла на 98 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. В результате столкновения одна из фур опрокинулась на асфальт, перегородив обе полосы. После ДТП из кузовов большегрузов на дорогу выкатились помидоры, сосиски, пельмени и прочие продукты.
В результате ДТП никто не пострадал. Движение по трассе уже восстановлено.
ТК «Звезда»: последние новости
Автобус с российскими туристами врезался в трактор в Турции Под Орлом произошло смертельное ДТП с участием граждан Украины Опубликован рейтинг доступных автомобилей для большой семьи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение