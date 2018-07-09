Ещё
ДТП с тремя летальными исходами произошло под Симферополем
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП с тремя летальными исходами произошло под Симферополем 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
В результате столкновения мотоцикла и нескольких легковых автомобилей под Симферополем погибли три человека.
Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Крым. Авария произошла вечером 8 июля на 634 километре трассы Симферополь — Харьков.
«В результате ДТП три человека, в том числе девятилетняя девочка, погибли. Трое пострадавших доставлены в шестую городскую больницу города Симферополя», — рассказали о последствиях аварии с участием пяти автомобилей и мотоцикла в пресс-службе.
На месте столкновения в работе по ликвидации последствий происшествия участвуют 24 человека и девять единиц техники.
ИД «Собеседник»: последние новости
Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуировали в больницу Москвы на вертолете Иномарка протаранила шестерых человек на тротуаре в Сочи Минтранс Подмосковья призвал соблюдать ПДД после смертельного ДТП в Видном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение