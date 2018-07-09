ДТП с тремя летальными исходами произошло под Симферополем

В результате столкновения мотоцикла и нескольких легковых автомобилей под Симферополем погибли три человека.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Крым. Авария произошла вечером 8 июля на 634 километре трассы Симферополь — Харьков.

«В результате ДТП три человека, в том числе девятилетняя девочка, погибли. Трое пострадавших доставлены в шестую городскую больницу города Симферополя», — рассказали о последствиях аварии с участием пяти автомобилей и мотоцикла в пресс-службе.

На месте столкновения в работе по ликвидации последствий происшествия участвуют 24 человека и девять единиц техники.