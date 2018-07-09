В Абакане ищут водителя, сбившего насмерть женщину-пешехода

В Абакане неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел вчера около полуночи на перекрестке Маршала Жукова — Тельмана. Автомобиль сбил 48-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

Водитель скрылся с места ДТП. Предположительно, он передвигался на иномарке серого цвета класса седан. По предварительным данным, водитель уехал в сторону микрорайона «Полярный».