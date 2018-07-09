В Абакане ищут водителя, сбившего насмерть женщину-пешехода 

В Абакане неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия.
Инцидент произошел вчера около полуночи на перекрестке Маршала Жукова — Тельмана. Автомобиль сбил 48-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась на месте.
Водитель скрылся с места ДТП. Предположительно, он передвигался на иномарке серого цвета класса седан. По предварительным данным, водитель уехал в сторону микрорайона «Полярный».
Госавтоинспекция Абакана просит очевидцев аварии и всех, располагающих любыми данными о происшествии, позвонить по номерам: 8 (3902) 23-67-03, 23-66-87, 35-46-05, 26-05-55, 23-68-67, 02 или номеру 102 с мобильного телефона. Кoнфиденциальность гaрантируется.