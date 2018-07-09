Разъяренный мужчина устроил скандал в травмпункте Красноярска

В одном из травмпунктов Красноярска случился скандал. Разъяренный мужчина обвинил медиков в волоките и нецензурно ругался. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

Все произошло в травмпункте на улице Ленина. Мужчина громко возмущался по поводу того, что от него потребовали заполнить бумагу, которая необходима для обработки персональных данных пациента.

По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он выкрикивал свою фамилию: «Моя фамилия Чаплин» и бранно ругался по поводу бюрократии в медицинском учреждении.

Известно, что мужчина руки не распускал. Документы в итоге заполнили. Это сделала за мужчину его спутница. С Чаплиным пообщалась охрана, и после осмотра он спокойно отправился домой.