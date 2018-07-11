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На МКАД произошла крупная авария
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Пять человек пострадали в массовой аварии на МКАД 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Массовая авария произошла на юго-востоке Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетал в район 23 км МКАД, где произошло массовое ДТП с участием большого количества автомобилей. По предварительной информации, пострадали пять человек. С места происшествия экипаж экстренно эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.
В полете пациента сопровождала авиамедицинская бригада. В департаменте напомнили, что во время проведения чемпионата мира по футболу экипажи санитарных вертолетов МАЦ несут дежурство не только днем, но и ночью, вылетая на вызовы, где требуется экстренная медицинская помощь.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, на МКАД столкнулись не менее пяти автомобилей. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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