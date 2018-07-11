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Пострадавшего в массовом ДТП на МКАДе эвакуировали на вертолете
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Пострадавшего в массовом ДТП на МКАДе эвакуировали на вертолете 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП на МКАДе, сообщает ГКУ МАЦ в своем микроблоге в Twitter.
"Экипаж санитарного вертолёта МАЦ вылетел в район 23 километра МКАД, где произошло массовое ДТП. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полёте его сопровождала авиамедицинская бригада", — говорится в сообщении.
Ранее Московский транспорт сообщил в Twitter о произошедшем ДТП на внешней стороне МКАД перед Бесединским шоссе.
#Экипаж #санитарноговертолёта #МАЦ вылетел в район 23 км МКАД, где произошло массовое #ДТП. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в #специализированноелечебноеучреждениеМосквы. В полёте его сопровождала #авиамедицинскаябригада
— ГКУ МАЦ (@mos_avia_centr) 10 июля 2018 г.
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