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В Орле пьяный водитель «Мицубиси» протаранил авто и забор
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В Орле пьяный водитель «Мицубиси» протаранил авто и забор 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре на улице Машиностроительной накануне, 8 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение об аварии поступила на телефон 112 в 18.45. На автодороге произошло столкновение автомобилей «Митсубиси» и Лада. От удара иномарку отбросило в забор. Пользователи опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях. По информации очевидцев, водитель «Мицубиси» был нетрезв. Мужчина не справился с управлением и перед тем, как протаранить легковушку, едва не сбил сбил женщину и трёх мужчин.
В ликвидации аварии принимали участие силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Имеется пострадавший, сообщили в региональном МЧС. Свидетели ДТП утверждают, что водитель иномарки сломал руку.
По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Сообщение В Орле пьяный водитель «Мицубиси» протаранил авто и забор появились сначала на РИА 57.
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