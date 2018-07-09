В Орле пьяный водитель «Мицубиси» протаранил авто и забор

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре на улице Машиностроительной накануне, 8 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.

Сообщение об аварии поступила на телефон 112 в 18.45. На автодороге произошло столкновение автомобилей « Митсубиси » и Лада . От удара иномарку отбросило в забор. Пользователи опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях. По информации очевидцев, водитель «Мицубиси» был нетрезв. Мужчина не справился с управлением и перед тем, как протаранить легковушку, едва не сбил сбил женщину и трёх мужчин.

В ликвидации аварии принимали участие силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Имеется пострадавший, сообщили в региональном МЧС. Свидетели ДТП утверждают, что водитель иномарки сломал руку.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку по окончании которой будет принято процессуальное решение.