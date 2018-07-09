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Уволены сотрудники скорой, отказавшие в госпитализации 92-летнему ветерану
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Уволены сотрудники скорой, отказавшие в госпитализации 92-летнему ветерану 

Ридус 3 часа назад
Фото: N24.ru
На Ямале уволены фельдшеры скорой помощи, отказавшиеся госпитализировать 92-летнего ветерана в начале июля.
Инцидент произошел в Новом Уренгое. Приехавшие по вызову сотрудники скорой отказались госпитализировать Владимира Николенко и посоветовали вызывать лечащего врача.
Пришедший врач стала вызывать скорую, чтобы доставить мужчину в реанимацию. Но и ей отказали в транспортировке больного, объяснив свое нежелание прийти на помощь тем, что им не нужно «ЧП, что больной умер у них в машине».
После долгих уговоров близких, врач скорой помощи согласилась отвезти ветерана в больницу. С родственников взяли расписку, о том, что они не будут предъявлять претензии, если больной умрёт в машине.
По итогам проверки, руководство скорой пришло к выводу, что в этой ситуации «сотрудники должны были госпитализировать пациента», их уволили. В отношении старшего врача, которая долго согласовывала вопрос госпитализации ветерана, проведут служебную проверку, сообщает ИА «Север-Пресс».
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