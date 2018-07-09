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Сын депутата Сергея Жигарева подтвердил нападение на отца в Москве
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Сын депутата Сергея Жигарева подтвердил нападение на отца в Москве 

Говорит Москва 5 часов назад
«К сожалению, я не знаю подробностей случившегося. Я звонил маме. Сейчас вроде всё хорошо, отец находится дома, но с ним я ещё не разговаривал».
По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошёл накануне вечером на улице Полины Осипенко. Неизвестный подошёл к автомобилю депутата Госдумы, открыл дверь и набросился на него с кулаками. Сергея Жигарева доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибом поясницы. Парламентарий написал заявление в полицию, началась проверка. Подозреваемого найти пока не удалось.
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